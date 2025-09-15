پخش زنده
امروز: -
در دیدار قائم مقام وزیر امور دریایی پاکستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران بر راهاندازی خطوط مستقیم کشتیرانی بار و مسافر، بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت بنادر راهبردی چابهار و گوادر و جذب سرمایهگذاران پاکستانی در ایران تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ظفر علیشاه، قائم مقام وزیر امور دریایی پاکستان، با سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، دیدار و گفتوگو کرد. هدف اصلی این دیدار، توسعه همکاریهای راهبردی دو کشور در حوزه بندری و دریایی و تنظیم نقشه راه عملیاتی برای اجرای برنامههای مشترک از جمله راهاندازی خطوط مستقیم کشتیرانی بین بنادر یکدیگر عنوان شد.
سعید رسولی تأکید کرد که با توجه به حجم بالای روابط و اشتراکات راهبردی و همکاریهای دوجانبه، چندجانبه، منطقهای و بینالمللی با پاکستان، توسعه روابط حمل و نقلی بندری و دریایی بین دو کشور یک ضرورت و مأموریت مشترک محسوب میشود.
وی با اشاره به آمادگی ایران برای برقراری خط کشتیرانی در حوزههای جابجایی بار و مسافر، از قرار گرفتن راهاندازی خط مسافری شهید رجایی و کراچی و چابهار و کراچی در دستور کار خبر داد. رسولی همچنین با اشاره به تفاهمنامه خواهرخواندگی سال ۲۰۰۲ بین بنادر چابهار و گوادر و چابهار و کراچی، بر توسعه همکاریهای بین این بنادر تأکید کرد. وی افزود که قوانین حمایتی برای جذب سرمایهگذار پاکستانی در ایران وجود دارد و سازمان بنادر از سرمایهگذاران خارجی حمایت میکند و بر افزایش همکاریهای بخش خصوصی دو کشور نیز تأکید کرد.
ظفر علیشاه، قائم مقام وزیر امور دریایی پاکستان، نیز بر ظرفیتهای بندری ایران و تفاهمنامههای امضا شده در سال ۲۰۱۴ بین بنادر گوادر و چابهار تأکید کرد. علیشاه اظهار داشت که میتوان از ظرفیتهای بندر گوادر و چابهار بیشترین استفاده را کرد و برای توسعه همکاریهای بندری و دریایی، کمیته مشترکی تشکیل شده که تاکنون سه جلسه آن برگزار شده است.
وی با تأکید بر برگزاری این نشستها هر سه ماه یکبار، گفت که به دنبال راهحلی برای رفع موانع در حوزه توسعه دریایی هستند. علیشاه با بیان اینکه ارتباط از طریق دریا سرعت انتقال کالا و بار را افزایش میدهد، از تلاش برای تسهیل شرایط تردد کشتیها و مسافر بین دو کشور خبر داد.
علیشاه در پایان اشاره کرد که بنادر گوادر و کراچی حدود ۸۵ درصد تجارت پاکستان را تشکیل میدهند و آماده همکاری با کشورهای همسایه هستند.