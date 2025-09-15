به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، با آغاز فرآیند رسمی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با حکم سید سعید شاهرخی استاندار لرستان،اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان منصوب و معرفی شدند.

شاهرخی با اشاره به ضرورت تعامل بین هیأت نظارت و ستاد انتخابات در برگزاری این رویداد مهم سیاسی و مردمی بیان کرد: هماهنگی و تعامل بین هیئت نظارت و ستاد انتخابات می تواند در برگزاری پرشور هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار موثر باشد.

وی اظهار کرد:شوراها بعنوان پل ارتباطی حاکمیت، دولت و مردم نقش تعیین کننده ای در تعاملات اجتماعی و پیگیری مطالبات مردمی دارند و دولت چهاردهم اهتمام ویژه ای به نقش مردم، انتخاب ها و خواسته های مردمی در امر مشارکت و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

استاندار تاکید کرد: این انتصابات در راستای آغاز فرآیندهای اجرایی برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان صورت گرفته و قطعا بهره گیری از تجربیات این افراد، گام موثری در تقویت پیوند همیشگی بین دولت و ملت از طریق فرآیند انتخابات خواهد بود.

شاهرخی گفت: این دوره از انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می شود و بی شک پس از برگزاری موفق ۶ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان، شاهد رضایت حداکثری مردم در زمینه برگزاری انتخابات خواهیم بود.

بر اساس این احکام، مسئولیت‌های ستاد انتخابات به شرح ذیل به افراد معرفی شده واگذار شد.

۱ـ «سعید پورعلی» معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان به عنوان رییس ستاد انتخابات استان

۲ـ «رضا آریایی فر» مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری به عنوان دبیر و رییس کمیته سیاسی ستاد انتخابات استان

۳ـ«حمید کشکولی» معاون توسعه، مدیریت و منابع استانداری لرستان به عنوان عضو و رییس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان

۴ـ سید «سعید قاسمی» مدیرکل حراست استانداری لرستان به عنوان عضو و رییس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان

۵ ـ«مرتضی مهدوی کیا» مدیرکل امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی به عنوان عضو و رییس کمیته امنیتی ستاد انتخابات استان

۶ـ«حجت اله امیری» مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی به عنوان عضو و رییس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان

۷ـ«یعقوب دالوند» مدیرکل روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل به عنوان عضو و رییس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان

۸ـ«حمیدرضا هاشمی» مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت به عنوان عضو و رییس کمیته فناوری ستاد انتخابات استان

۹ـ«فریبرز امیری» مدیرکل ثبت احوال به عنوان عضو ستاد انتخابات استان