مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکوگفت: اتحاد و وحدت بین اقوام و مردم منطقه آزاد ماکو مثال‌زدنی و اجرای طرح‌های اقتصادی عامل تقویت این وحدت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در سخنانی در همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال استان آذربایجان غریی، وحدت را یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های منطقه عنوان کرد و گفت: اتحاد و وحدت بین اقوام و مردم منطقه آزاد ماکو مثال‌زدنی است. وی اجرای طرح‌های اقتصادی در منطقه را منشأ وحدت بین مردم عنوان کرد.

حسین گروسی با اشاره به تاریخ معاصر افزود: بخشش قسمتی از ارتفاعات آرارات به کشور ترکیه توسط رضا شاه، خیانتی بزرگ بود که امروز موجب شده مرز ایران از ارمنستان جدا شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: اقتدار نیرو‌های مسلح نشان داد که باید در کنار قدرت نظامی، اقتصاد کشور نیز تقویت شود؛ چرا که اقتصاد قوی مکمل اقتدار ملی است.

گروسی با بیان اینکه کریدور شرق به غرب از مسیر ماکو عبور می‌کند، اظهار داشت: این مسیر ۹۰ کیلومتر از منطقه ماکو می‌گذرد و تنها کریدور تمام‌ریلی بدون توقف است؛ دشمنان تلاش دارند ایران را محدود کنند، اما به برکت رهبری که نعمتی بزرگ برای کشور است، موفق نخواهند شد.

وی ادامه داد: طرح ریلی چین – سرخس – چشمه ثریا تفاوت جدی با طرح موسوم به زنگزور دارد؛ این طرح زمان جابه‌جایی را به یک‌سوم کاهش داده و هزینه‌ها را نیز به شکل چشمگیری پایین می‌آورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو تأکید کرد: طرحهای کلان در منطقه باید به‌خوبی برای مردم تبیین شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. برای تمامی طرح‌ها نیز پیوست فرهنگی و دینی در نظر گرفته‌ایم تا توسعه با ارزش‌های اسلامی و ملی همراه باشد.