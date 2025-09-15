به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که بیمارستان‌های این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته میزبان ۳ مورد فوتی در پی گرسنگی و سوء تغذیه بودند.

در این بیانیه آمده است که شمار کل شهدای سوء تغذیه به ۴۲۵ نفر از جمله ۱۴۵ کودک رسیده است.

از زمان اعلام قحطی در غزه، ۱۴۷ نفر از جمله ۳۰ کودک به دلیل گرسنگی به شهادت رسیدند.

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت غزه، ۶۴ هزار و ۹۰۵ نفر در غزه شهید و ۱۶۴ هزار و ۹۲۶ نفر مجروح شدند.