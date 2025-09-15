به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب در مهاباد گفت: با جایگزینی خودرو‌های بنزینی با دوگانه‌سوز، استفاده از سوخت پاک در سبد حمل‌ونقل کشورگسترش و سهم بنزین آزاد به بخش‌های تولیدی و صادرات اختصاص پیدا می‌کند.

رحمت حاجی زاده افزود: استفاده از انرژی پاک و کاهش هزینه‌های شخصی مالکان خودرو‌ها از مزایای اجرای این طرح است.

در این طرح، خودرو‌های بنزینی مدل ۱۳۹۷ به بالا به صورت رایگان دوگانه سوز می‌شوند.

مالکان خودرو‌های سواری شخصی می‌توانندبا مراجعه به سامانه اینترنتی GCR.niopdc.ir درخواست خود را برای دو گانه سوزکردن خودرو در کارگاه‌های مجاز ثبت کنند.