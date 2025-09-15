وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی درگذشت دکتر سیروس پرهام، پژوهشگر برجسته فرش ایران و پیشکسوت نقد ادبی و ویراستاری را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای هنر و فرهنگ ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پیام تسلیت سیدرضا صالحی‌امیری برای درگذشت سیروس پرهام آمده است: درگذشت استاد فرهیخته و پژوهشگر برجسته فرش ایران، دکتر سیروس پرهام را دریافت کردم. او سال‌ها عمر خویش را صرف شناخت، مستندسازی و معرفی هنر فرشبافی ایران کرد و آثاری ماندگار، چون «فرش و فرش‌بافی در ایران»، «دستبافته‌های عشایری و روستایی فارس» و «شاهکار‌های فرش‌بافی فارس» از او به یادگار مانده است.

درگذشت دکتر سیروس پرهام ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای هنر و فرهنگ ایران است، یاد و نام او در تاریخ فرهنگ و هنر ایران جاودان خواهد ماند.

همچنین قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در پیامی ، درگذشت سیروس پرهام، پژوهشگر برجسته فرش ایران و پیشکسوت نقد ادبی و ویراستاری را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت علی دارابی آمده است: با کمال تأسف درگذشت استاد فرهیخته دکتر «سیروس پرهام» موجب اندوه فراوان شد. وی از نخستین ویراستاران و ناقدان ادبی نوین در ایران بود و در حوزه فرش و فرشبافی نیز با آثاری ارزشمند ، نقشی ماندگار در معرفی هنر ایران ایفا کرد.

اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و فرهنگی کشور و خانواده آن استاد فقید تسلیت عرض می‌کنم و برایشان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

سیروس پرهام منتقد ادبی با رویکرد غربی و نیز از نخستین ویراستاران کشورمان امروز (۲۴ شهریورماه) به علت کهولت سن در ۹۷ سالگی درگذشت. براساس وصیت آن مرحوم، پیکرش در صحن امامزاده طاهر کرج آرام خواهد گرفت.

وی از کسانی بود که به شیوه نقد ادبی غربی به نقدنویسی پرداخت. کتاب «رئالیسم و ضد رئالیسم» وی به همراه «مکاتب ادبی»، نوشته رضا سیدحسینی، از نخستین آثار در نوع خود و مدت‌ها مرجع نویسندگان ایرانی بود. پرهام همچنین از نخستین ویراستاران ایرانی و ویراستار مؤسسه انتشارات فرانکلین (علمی و فرهنگی امروز) بود.

پرهام به عنوان پیشکسوت ویراستاری ایران در نهم آبان ۱۳۹۵ به همراه مهدی قنواتی و مهناز مقدسی، انجمن صنفی ویراستاران را تاسیس کردند. همچنین پرهام از پژوهندگان رشته فرش‌شناسی ایرانی بود و در این زمینه تألیفات مهمی دارد و مدتی هم عضو هیات مدیره موزه فرش ایران بود . کتب تألیفی او از جمله دستباف‌های عشایری و روستایی فارس ، در زمره کتب درسی و مرجع رشته فرش هستند.