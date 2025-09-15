تیمهای فوتسال سن ایچ ساوه و پالایش نفت امام خمینی شازند به تساوی رضایت دادند و شهرداری ساوه به تیم فوتسال جواد الائمه شهرکرد باخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور و از هفته نهم دیدار دو تیم هم استانی پالایش نفت امام خمینی شازند و سن ایچ با تساوی در عدد ۳ به پایان رسید و شهرداری ساوه در خانه با یک گل مغلوب تیم انتهای جدولی جوادالائمه شهرکرد شد.
بدین ترتیب سن ایچ با ۱۳ امتیاز در بین ۵ تیم بالای جدول در نوسان است و تیمهای شهرداری ساوه و پالایش نفت امام خمینی شازند در ردههای یازدهم و دوازدهم جدول جا خوش کردهاند.
در هفته دهم این رقابتها یکشنبه ششم مهرماه تیم پالایش نفت امام خمینی شازند میهمان عرشیا شهر قدس است و شهرداری ساوه در گرگان با تیم بهشتی سازه مسابقه میدهد و سن ایچ در ساوه میزبان فولاد زرند ایرانیان خواهد بود.