در آستانه سال تحصیلی جدید، ۵۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مددجو در شهرستان ماهشهر اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بندرماهشهر گفت: در راستای پویش «همه حاضر» و با هدف حمایت از تحصیل کودکان نیازمند، با مشارکت شرکت پتروشیمی اروند ۵۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش آموز زیر پوشش بهزیستی این شهرستان توزیع شد.

علی مظلومی افزود: از جمله اقلام این بسته‌ها کیف، قلم، مداد رنگی، دفتر و جامدادی است که به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تامین و توزیع شده است.

وی ادامه داد: پویش «همه حاضر» همه این پویش تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت تا سایر نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی تأمین شود.