با امضای تفاهم نامه ای ۲ هکتار از اراضی اوقافی در شهرستان سلماس به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در راستای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن ۲ هکتار از اراضی اوقافی در شهرستان سلماس در قالب تفاهمنامه همکاری به این امر تخصیص یافت.
پیمان آرامون در دیدار و امضای تفاهمنامه همکاری با اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان به تأمین سرپناه، ۲ هکتار از اراضی اوقافی شهرستان سلماس برای اجرای طرحهای مسکونی این نهضت اختصاص یافت.
وی ادامه داد: این امر اقدامی مؤثر بوده که میتواند مسیر خانهدار شدن بسیاری از خانوادهها را هموار کند و توسعه شهری را شتاب بخشد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این اقدام در راستای استفاده بهینه از ظرفیتهای موقوفات برای رفع نیازهای عمومی جامعه صورت گرفته و نشاندهنده نقش مؤثر وقف در توسعه زیرساختهای شهری و اجتماعی است.
آرامون افزود: تخصیص زمینهای اوقافی به طرحهای ملی مسکن، گامی مهم در جهت تسریع روند ساختوساز و تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان و زوجهای جوان است.
وی تاکید کرد: طرح نهضت ملی مسکن بهعنوان یکی از بزرگترین برنامههای دولت در حوزه تأمین مسکن، با هدف ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار کمدرآمد و متوسط در سراسر کشور در حال اجراست و بهرهبرداری از اراضی اوقافی در شهرستان سلماس میتواند الگویی برای سایر مناطق باشد تا با استفاده از ظرفیتهای محلی، روند اجرای این طرح ملی تسریع شود.
در ادامه این دیدار مدیران کل راه و شهرسازی و اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.