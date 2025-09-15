به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا گفت: با هدف افزایش ظرفیت آبگذری، بهبود کیفیت جریان، کاهش خطر آبگرفتگی اراضی حاشیه رودخانه و زیباسازی منظر ساحل، عملیاتت لایروبی و نی زدایی رودخانه شاوور آغاز شد.

حمد دریس با اشاره به اینکه عملیات لایروبی با بهره گیری از شناور واترمستر کلاسیک انجام می‌شود، ادامه داد: تداوم لایروبی و نگهداری مستمر از رودخانه‌های استان، نقش بسزایی در مدیریت منابع آب و حفاظت از زیرساخت‌های کشاورزی خواهد داشت.