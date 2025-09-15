مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد مدیرعامل شرکت راه آهن کشور امروز به منطقه آزاد انزلی سفرکرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن کشور، امروز در جلسه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه مجتمع بندری کاسپین از بنادر مهم دریای کاسپین است که نقش مهمی در توسعه مناسبات ایران با کشور‌های منطقه خواهد داشت، گفت: با توجه به توسعه این مجتمع بندری و وصل بودن به شبکه ریلی، انتظار می‌رود نقش مهمی در ترانزیت و صادرات کشور داشته باشد.

وی در خصوص برنامه شرکت راه آهن برای توسعه مبادلات کشورمان در حوزه دریای کاسپین، با تکیه بر ظرفیت‌های اتصال این منطقه به شبکه ریل سراسری، گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در اجلاس اخیر با روسای راه آهن‌های کشور‌های منطقه CIS، افزایش ترانزیت ریلی در بستر دریای کاسپین بود که در این مهم، بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی می‌توانند نقش موثرتری داشته باشند.

وی هدف بازدید از منطقه آزاد انزلی را بررسی توانمندی‌ها و زمینه‌های افزایش ظرفیت شبکه ریلی و سهم راه آهن در حمل و نقل بار و کالا در مجتمع بندری کاسپین عنوان و ابراز امیدواری کرد: با همراهی و پیگیری استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دیگر مسئولان استان، شاهد تحقق سریع برنامه‌ها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه ارتباطات میان کشور‌های منطقه را با این بندر افزایش خواهیم داد، از اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل و نقل ریلی در بندر کاسپین قدردانی کرد و گفت: باتوجه به در حال توسعه بودن مجتمع بندری کاسپین، ریل پایه بودن طرح‌های توسعه‌ای این مجتمع بندری می‌تواند جایگاه این مجتمع بندری را در سطح بین المللی ارتقا دهد.

جبارعلی ذاکری افزود: منطقه آزاد انزلی می‌تواند به عنوان نقطه اتصال و ورود و خروج کالا و مرحله تکمیلی کریدور شمال - جنوب مطرح باشد.

وی با بیان اینکه همه مسیر‌های ترانزیتی کالای کشور مکمل یکدیگر هستند و بار موجود برای جذب بیش از ظرفیت‌های داخلی است، تحلیلی از ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی، ریلی و ترکیبی کشور ارائه و تصریح کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی، قصد داریم از ظرفیت اتصال ریلی بین کشور‌های منطقه بهره‌مند شویم.

مدیر عامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه با برنامه ریزی درست و دقیق، به اهداف تعیین شده نائل می‌شویم، افزود: نواقص طرح اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی، با همکاری این مجموعه و سازمان منطقه آزاد انزلی در کوتاه‌ترین زمان رفع خواهد شد.

مصطفی طاعتی مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هم در این جلسه، با تاکید بر اینکه راهبرد مجتمع بندری کاسپین برای تبدیل شدن به هاب ریلی، بر ریل پایه شدن برنامه‌های حمل و نقل قرار دارد، گفت: مجتمع بندری کاسپین با عنایت به مزیت اتصال به شبکه ریلی، براساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی، تنها بندری است که ظرفیت تخلیه و بارگیری آن در ۴ ماه نخست امسال بیش از ۲۶ درصد افزایش یافته است.

وی با ارائه تحلیلی از جریان‌های حمل و نقلی و ترانزیتی کشور‌های حاشیه دریای کاسپین، افزود: به رغم کاهش حجم بار موجود در دریای کاسپین، در این مدت شاهد رشد ۲۵۰ درصدی صادرات در این بندر بودیم و بخش عمده این موفقیت به دلیل اتصال این بندر به شبکه ریلی و تلاش شبانه روزی همکاران این سازمان، راه آهن و گمرک استان است.

طاعتی مقدم با بیان اینکه حمل و نقل بار‌های ترانزیتی کشور‌های منطقه و حمل و نقل داخلی در کریدور‌های شرق به غرب و شمال به جنوب، از طریق این منطقه در دستور کار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد، افزود: در ۵ ماه نخست امسال، ۱۰۲ هزار تن از بار‌های تخلیه و بارگیری شده از طریق شبکه ریلی حمل شده و امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر در این خصوص، ترانزیت ریلی در یک سال آینده رشد چشمگیری پیدا کند.

وی از ۲ طرح سازمان منطقه آزاد انزلی برای تحقق راهبرد تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب ریلی در سطح کشور خبر داد و گفت: اقدامات اداری طرح‌های تکمیل و توسعه خطوط ریلی در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و ساخت ایستگاه راه آهن به آخرین مراحل خود رسیده‌اند.