به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با پایان مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال جام آسیا دیویژن B در مالزی، حریف تیم ایران در مرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی مشخص شد.

تیم مالزی با شکست مقابل اندونزی به جایگاه سوم گروه B دست پیدا کرد و حریف ایران در این مرحله شد. تقابل ایران و مالزی در مرحله پلی آف صعود به نیمه نهایی، چهارشنبه ۲۶ شهریور برگزار می‌شود و ساعت برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.

دختران کشورمان در مرحله گروهی رقابت‌های جام آسیا مقابل هند نتیجه را واگذار کردند و مقابل ساموا و ازبکستان به پیروزی رسیدند تا به عنوان تیم دوم گروه A در این مرحله به رقابت بپردازند.