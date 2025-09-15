مالزی رقیب ایران در مرحله حذفی صعود به نیمهنهایی بسکتبال دختران جام آسیا
تیم مالزی رقیب ایران در مرحله حذفی صعود به دور نیمهنهایی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال جام آسیا ۲۰۲۵ مالزی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با پایان مرحله گروهی رقابتهای بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال جام آسیا دیویژن B در مالزی، حریف تیم ایران در مرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی مشخص شد.
تیم مالزی با شکست مقابل اندونزی به جایگاه سوم گروه B دست پیدا کرد و حریف ایران در این مرحله شد. تقابل ایران و مالزی در مرحله پلی آف صعود به نیمه نهایی، چهارشنبه ۲۶ شهریور برگزار میشود و ساعت برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.
دختران کشورمان در مرحله گروهی رقابتهای جام آسیا مقابل هند نتیجه را واگذار کردند و مقابل ساموا و ازبکستان به پیروزی رسیدند تا به عنوان تیم دوم گروه A در این مرحله به رقابت بپردازند.