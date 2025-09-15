رئیس کل دادگستری هرمزگان از آغاز مزایده فروش ۱۹۳ ردیف کالای موجود در انبار‌های اموال تملیکی این استان به ارزش پایه ۶ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی، گفت: باتوجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در مورد لزوم نظارت مستمر و رصد وضعیت انبار‌های اموال تملیکی، در نتیجه تمهیدات اتخاذ شده با همکاری مسئولان اجرایی، مزایده شماره ۶۵۸ برای فروش ۱۹۳ ردیف کالای موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان، آغاز شده و تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: کالا‌های ارائه شده در این مزایده شامل انواع ماشین آلات راهسازی، انواع خودرو سواری، چای، مواد شیمیایی، لوازم خانگی و اقلام دیگر با ارزش پایه ۶ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال است.

قهرمانی گفت: با هدایت‌های ریاست قوه قضاییه و دستورات تخصصی ایشان در هرمزگان که یکی از استان‌های هدف و مهم سازمان اموال تملیکی از نظر ورود کالا است، توفیقات بسیار خوبی حاصل شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در نتیجه برگزاری مستمر و منظم مزایده‌ها، درصد بسیار زیادی از کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی این استان، تعیین تکلیف و از انبار‌ها خارج شده‌اند و بر اساس آمار، هرمزگان رتبه نخست کشور در فروش اموال تملیکی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: روند برگزاری مستمر و منظم مزایده‌ها تا ساماندهی صد درصدی کالا‌های موجود و دستیابی به تمامی اهداف پیش بینی شده ادامه خواهد یافت.

براساس این گزارش، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برای بازدید از کالا‌های موضوع این مزایده به اداره‌کل اموال تملیکی استان هرمزگان مراجعه کنند و پس از دریافت نامه، از کالا یا کالا‌های مدنظر خود بازدید کنند.

همچنین شرکت‌کنندگان در مزایده باید توجه داشته باشند که ثبت‌نام در مزایده تنها از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس اینترنتی setadiran.ir انجام خواهد شد و ارائه پیشنهاد قیمت نیز از همین طریق انجام می‌شود.

بازدید از کالا‌های مطرح شده، همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ امکان‌پذیر است و بازگشایی پیشنهادات و اعلام برندگان در روز ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.