به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه شش مشهد اعلام کرد : دانش آموزان آموزش و پرورش این ناحیه موفق به کسب دو مدال طلای جهانی زیست شناسی و برترین تحقیق جهانی ۲۰۲۵ اندونزی شدند.

تیم زیست دبیرستان پسرانه دوره دوم مفتاح، متشکل از دانش‌آموزان محمد مهدی اوجادی و عدنان خطیبی، موفق به کسب دو مدال طلای جهانی زیست و عنوان ویژه برترین تحقیق جهان در مسابقات بین‌المللی اندونزی شدند.

این دستاورد شگفت‌انگیز نشان‌دهنده خلاقیت، علم و تلاش مستمر این دانش‌آموزان بااستعداد است و حاکی از توانمندی بالای آنها در حوزه زیست‌شناسی و تحقیقات علمی می‌باشد. این موفقیت نه‌تنها به افتخار آموزش و پرورش ناحیه شش مشهد افزوده است، بلکه نمایان‌گر توانایی‌های دانش‌آموزان ایرانی در سطح جهانی است.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه شش مشهد، این موفقیت بزرگ را به این دانش‌آموزان و تمامی اعضای کادر آموزشی و والدین آنان تبریک عرض می‌کند و آرزوی موفقیت‌های روزافزون برای همه عزیزان داریم.