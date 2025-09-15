پخش زنده
تیم دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم مفتاح مشهد در مسابقات اندونزی به دو مدال طلای جهانی و دو جایزه ویژه دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه شش مشهد اعلام کرد : دانش آموزان آموزش و پرورش این ناحیه موفق به کسب دو مدال طلای جهانی زیست شناسی و برترین تحقیق جهانی ۲۰۲۵ اندونزی شدند.
تیم زیست دبیرستان پسرانه دوره دوم مفتاح، متشکل از دانشآموزان محمد مهدی اوجادی و عدنان خطیبی، موفق به کسب دو مدال طلای جهانی زیست و عنوان ویژه برترین تحقیق جهان در مسابقات بینالمللی اندونزی شدند.
این دستاورد شگفتانگیز نشاندهنده خلاقیت، علم و تلاش مستمر این دانشآموزان بااستعداد است و حاکی از توانمندی بالای آنها در حوزه زیستشناسی و تحقیقات علمی میباشد. این موفقیت نهتنها به افتخار آموزش و پرورش ناحیه شش مشهد افزوده است، بلکه نمایانگر تواناییهای دانشآموزان ایرانی در سطح جهانی است.
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه شش مشهد، این موفقیت بزرگ را به این دانشآموزان و تمامی اعضای کادر آموزشی و والدین آنان تبریک عرض میکند و آرزوی موفقیتهای روزافزون برای همه عزیزان داریم.