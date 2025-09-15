پخش زنده
مدیرکل گمرک استان یزد: در ایام تعطیلی تیر و مرداد بیش از ۹ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار کالا از گمرک یزد به خارج از کشور صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد قاسم پور گفت: در روزهای تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه مقرر در ایام تیر و مردادماه که ادارات استان به دلیل ناترازی انرژی تعطیل بودند، هزار و ۳۵۰ فقره اظهارنامه صادراتی به وزن ۷۱ هزار و ۹۳۵ تن و ارزش ۹ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار از گمرک یزد به خارج از کشور صادر شد.
مدیرکل گمرک یزد تصریح کرد: این اداره کل با سازماندهی شیفتهای کشیک و حضور کارکنان در محل کار فرایند صدور و ثبت اظهارنامهها را در ایام تعطیلی نیز حفظ کرد که نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد تأخیرهای تجاری ایفا کرده است.
گفتنی است، اداره کل گمرک استان یزد در چند سال اخیر دارای بیشترین تعداد اظهارنامه صادراتی در بین ۱۰۴ گمرک صادراتی کشور است.