حدود هزار و ۵۵۰ متقاضی شرکت در بخش داوری آثار کودک و نوجوان سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان ثبت نام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان سیوهفتمین جشنواره کودکان و نوجوانان درباره جزئیات این داوران و تعدادشان گفت : در مقایسه با سال گذشته تعداد متقاضیان شرکت در بخش داوری افزایش یافته است. صدیقه چگونیان بااشاره به فرآیند تایید نهایی اسامی ثبتنامکنندگان در این دوره از جشنواره افزود:در حال حاضر مشغول بررسی و راستیآزمایی اطلاعات ثبتنامی هستیم. حدود ۱ هزار و ۵۵۰ نفر در این بخش شرکت کرده اند. در این راستیآزمایی، مدارک ارسالی از جمله فتوکپی شناسنامه و تطابق ردههای سنی کنترل میشود. برخی مغایرتها نیز به دلیل ثبتنام کودکان به جای نوجوانان یا برعکس وجود دارد که در حال رسیدگی به این مسائل هستیم.
وی درباره آمار ثبت نام دختران و پسران گفت: بر اساس آمار فعلی، حدود ۶۵۰ پسر و ۹۰۰ دختر در این بخش ثبتنام کردهاند.
مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان سیوهفتمین جشنواره کودکان و نوجوانان افزود: مراحل ثبتنام داوران کودک و نوجوان این دوره از جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران از ۷ تا ۱۵ شهریور در ۲ رده سنی کودکان سنین ۹ تا ۱۲ سال و نوجوانان سنین ۱۳ تا ۱۶ سال برگزار شد. تمام کودکان و نوجوانان ساکن اصفهان در آن بازه زمانی میتوانستند از طریق پرتال جشنواره اقدام به وارد کردن مشخصات و ثبتنام کنند. چگونیان با اشاره به افزایش تعداد ثبتنامکنندگان در مقایسه با ۲ دوره گذشته بیان کرد: این سومین دورهای است که مسئولیت کمیته داوران در جشنواره را برعهده دارم. سال اول حدود ۸۵۰ نفر ثبتنام کردند. سال دوم حدود ۱۴۰۰ نفر ثبتنام اولیه داشتیم که پس از راستیآزمایی و برگزاری آزمون، حدود ۱۲۰۰ نفر در جشنواره شرکت کردند در حالیکه امسال تعداد افراد ثبتنامی در مقایسه با ۲ سال گذشته افزایش داشته است.
وی درباره جزئیات آزمون و سنجش اولیه کودکان و نوجوانانی که برای داوری ثبت نام کردهاند، گفت: شرکتکنندگان با مطالعه جزواتی که برای آنها ارسال میشود با معیارهای داوری فیلم از جمله عناصر سینما، مراحل تولید فیلم، نقد و تحلیل فیلم کارگردانی، تهیهکنندگی، بازیگری و چگونگی نقد و تحلیل فیلم و دیگر موارد آشنا میشوند.
مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان سیوهفتمین جشنواره کودکان و نوجوانان افزود: مانند سال گذشته، خانوادهها کودکان خود را در سالن سینما به ما تحویل میدهند و بچهها در گروههای ۲۰ نفره با نظارت سرپرست و مربی همراهی میشوند. مربیان نیازهای بچهها را رفع و اگر مشکلی برایشان پیش بیاید آنها را راهنمایی میکنند. در دوره قبل در طول اکران فیلم نیز برنامههای جنبی برنامههای شاد، گفتگو با کارگردانان و… برای آنها تدارک دیده شده بود. امیدوارم امسال نیز با اعلام جدول اکرانها بتوانیم برنامههای متنوعتری را تدارک ببینیم.
مقررات عمومی و شرایط ارسال آثار به سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همزمان با انتشار فراخوان در سامانه جشنواره و سامانه بنیاد سینمایی فارابی به نشانی www.fcf.ir در دسترس همه متقاضیان قرار دارد.
این رویداد سینمایی با دبیری حامد جعفری ۱۲ تا ۱۶ مهرماه امسال در اصفهان برگزار میشود.