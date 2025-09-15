به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سهمیه حضور در جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال را به دست آورد و راهی چین شد. این رقابت‌ها ۲۶ تا ۳۰ شهریور در چین برگزار می شود.

۲۰ تیم ایران، آلمان، فرانسه، مغولستان، چین، لتونی، ایتالیا، نیوزیلند، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، الجزایر، آمریکا، قطر، آرژانتین، صربستان، کرواسی، مصر، ونزوئلا و فیجی در بخش پسران این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

در این رقابت‌ها، ۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی با هم به رقابت می‌پردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شوند.

تیم بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال ایران در گروه A با تیم‌های آلمان، لیتوانی، لهستان و کرواسی همگروه است.

اسامی ملی‌پوشان حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری، علیرضا شریفی

مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده به عنوان کادر فنی این تیم را همراهی می‌کنند.