پخش زنده
امروز: -
پس از سالها کشمکش بر سر نگرانیهای امنیتی و فشار واشنگتن بر شرکت چینی «بایتدنس» مالک پلتفرم تیکتاک، مقامات آمریکایی اعلام کردند که چارچوب توافقی برای انتقال مالکیت این پلتفرم به یک نهاد تحت کنترل ایالات متحده حاصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مقامهای آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که واشنگتن و پکن بر سر انتقال مالکیت تیکتاک به یک نهاد تحت کنترل ایالات متحده به توافق اولیه رسیدهاند.
«جیمیسان گریر» نماینده تجاری آمریکا، گفت این چارچوب توافقی یک پیشرفت مهم در مناقشه طولانیمدت بر سر مالکیت تیکتاک است؛ موضوعی که نگرانیهای امنیت ملی را در واشنگتن برانگیخته بود.
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا، پس از پایان مذاکرات سطح بالا در مادرید اعلام کرد: «ما یک چارچوب برای توافق تیکتاک داریم. درباره جزئیات تجاری صحبت نمیکنیم، چون میان دو طرف خصوصی است، اما بر سر آن توافق شده است.»
این پرونده از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که دونالد ترامپ دستور داد بایتدنس، پلتفرم تیکتاک را واگذار کند یا با ممنوعیت روبهرو شود. در سالهای بعد، مذاکراتی با مایکروسافت، والمارت و اوراکل برای خرید این اپلیکیشن انجام شد، اما هیچکدام به نتیجه نرسید.
طبق اعلام مقامات، جزئیات نهایی این توافق پس از گفتوگوی ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در روز جمعه مشخص خواهد شد.
ایالات متحده بیش از ۱۳۵ میلیون کاربر فعال در تیکتاک دارد؛ حتی کاخ سفید نیز ماه گذشته حساب رسمی خود را در این پلتفرم راهاندازی کرد، هرچند استفاده از این اپلیکیشن همچنان در دستگاههای دولتی آمریکا ممنوع است.