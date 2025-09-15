پخش زنده
بازار هفتگی امیرآباد مهاباد محلی برای دادو ستد مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رونق داد و ستد در بازار امیرآباد، دوشنبه بازاری که در نزدیکی روستایی به همین نام مابین مهاباد و میاندوآب برپا میشود و یکی از مراکز مهم عرضه بی واسطه محصولات کشاورزی، دامی و باغی روستائیان منطقه به شمار میرود.
در این بازار از گوشت سالم و بهداشتی گرفته تا خواروبار و انواع میوه به فروش گذاشته میشود و خریداران هم از کیفیت و قیمت کالاهای این بازار راضی هستند.
خرید و فروش دام نبض اصلی دوشنبه بازار امیرآباد است که گرمی خاص خود را دارد، بازاری که در آن شیعه و سنی درکنار هم روزی حلال کسب میکنند.
مدیر عامل بازار امیرآباد میگوید: برای سه هزار نفر در این بازار اشتغالزایی و امکانات خوبی هم برای کاسبان فراهم شده است.
خسرو مجیدی افزود: بازار امیرآباد روزهای دوشنبه هر هفته در نزدیکی روستایی به همین نام مابین مهاباد و میاندوآب برپا میشود.
خبرنگار: کیوان علیزاده