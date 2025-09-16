امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با ارائه تبصره ماده ۱۰۰، پرداخت مالیات را برای مشاغل خرد تسهیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل امور مالیاتی استان گفت:تبصره ماده ۱۰۰ یک پیشنهاد برای پرداخت مالیات مقطوع با تخفیف و تسهیلات ویژه است.

گنجی افزود:با پذیرش این تبصره، دیگر نیاز به تسلیم اظهارنامه، نگهداری دفاتر یا مراجعه به ادارات مالیاتی نیست.

وی گفت:در این طرح مالیات قطعی شده و امکان پرداخت قسطی نیز فراهم است.

در صورت پذیرش نشدن، مودی باید اظهارنامه عادی تسلیم کند و ممکن است مالیات بیشتری پرداخت کند.