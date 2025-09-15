به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته چهارم و پایانی شانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان باشگاه‌های کشور در گروه دختران گرامیداشت «شهیده خبرنگار فرشته باقری» با حضور ۱۸ تیم و ۱۰۳ تکواندوکار آزاد به صورت جایزه بزرگ (گرندپری) امروز دوشنبه ۲۴ شهریور در سالن خانه تکواندو با برگزاری اوزان فرد آغاز شد.

در پایان روز نخست و در وزن ۴۲- کیلوگرم، مانترا پیمان خواه از بارمان ابزار و یراق توسن در مبارزه نهایی نگار صادقی از بازرگانی دلتا بناد کوکی را شکست داد و قهرمان شد. صادقی به نشان نقره رسید و مدال برنز این وزن به صورت مشترک به هستی نظری (بازیکن آزاد) و روژینا باقری از «اچ اسپرت» رسید.

در وزن ۴۶- کیلوگرم، مهسا مختاری که به عنوان بازیکن آزاد در مسابقات شرکت کرده بود در مبارزه پایانی ماهک عبدالمالکی از بازرگانی دلتا بنادکوکی را شکست داد و طلا گرفت. عبدالمالکی نقره گرفت و مدال برنز هم به ستایش شهبازی از موفقیت البرز و سارا لطفی از توسن رسید.

در وزن ۵۲- کیلوگرم، روژان گودرزی از مدیر ماجراجو و ساینا علیپور از بارمان ابزار و یراق توسن با شکست همه رقبا راهی دیدار نهایی شدند که گودرزی با برتری در این مبارزه به مدال طلا دست یافت و علیپور هم نقره گرفت. نارینا خیاط که هفته گذشته برای بناد کوکی طلا گرفته بود، این هفته به همراه فاطمه زهرا علی آبادی به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۵۹- کیلوگرم و مبارزه نهایی روژان صوفی از بارمان ابزار و یراق توسن که هفته پیش نقره گرفته بود، با برتری برابر پریسا پوراقبال از آکادمی نعمتی به نشان طلا دست پیدا کرد. پوراقبال نایب قهرمان شد و مدال برنز مشترک هم به صبا خلیلی از موفقیت البرز و روژان زارعی از مهستان تعلق گرفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، نگین عزیزی و ارنیکا شمسی زاد از بارمان ابزار و یراق توسن مدال‌های طلا و نقره را به خود اختصاص دادند. پرنیا الکن از هیئت تکواندو گیلان و حلما حیدرزاده از آرشاک نوشهر صاحب مدال برنز مشترک شدند.

فردا سه شنبه ۲۵ شهریور با برگزاری مسابقات اوزان زوج، پرونده این دوره از مسابقات بسته خواهد شد.

در لیگ برتر نوجوانان، ضمن ثبت نام ۱۰۵ تکواندوکار، ۱۸ تیم آرزوی لرستان، آرشاک نوشهر، آکادمی آترا، آکادمی المپیک، آکادمی نعمتی، اچ اسپرت، بارمان ابزار و یراق توسن، بازرگانی دلتا بناد کوکی، باشگاه الماس و مولانا، باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان، تیم آکادمی نیلوفر صفریان، دختران آرتام، رمان گلستان، فاتح ویسمن، مدیر ماجراجو، مهستان، مهندسین مشاور آریا پژوهش آلفا و هیئت تکواندو شهرستان بهار حاضر هستند.