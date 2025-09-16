پخش زنده
امروز: -
سرمایه در گردش فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ۵۴ همت فراتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: شرکتهای مستقر در این شهرک امروز به گردش مالی بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان، فروش بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان قراردادهای پژوهشی و بیش از ۱۰ هزار نفر اشتغالزایی رسیدهاند. احسان یزیدیان همچنین با اشاره به طرحهای عمرانی وبه تازگی افتتاحشده در شهرک تاکید کرد: با توجه به مشکلات زیرساختی موجود برای شرکتهای دانشبنیان ازجمله قطعی برق، طرح نیروگاه خورشیدی شمسالشموس برنامهریزی و فاز اول آن به ظرفیت یک مگاوات با حضور وزیر علوم افتتاح شد.
وی افزود: با افتتاح مرحله دوم این نیروگاه امیدواریم طبق آییننامههای موجود، مشکل قطعی برق شرکتهای دانشبنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به صفر برسد. ادامه...