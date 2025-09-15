دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان دستور پیگیری قضایی کودک مسجدسلیمانی بر اثر سگ ولگرد خبر داد .

ورود دستگاه قضایی به موضوع فوت کودک مسجدسلیمانی بر اثر حمله سگ ولگرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی زلقی، با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، پرونده قضایی تشکیل و دستورات لازم برای بررسی همه‌جانبه علت وقوع حادثه و شناسایی عوامل احتمالی قصور صادر شده است.

وی تأکید کرد: صیانت از امنیت و سلامت شهروندان به‌ویژه کودکان از تکلیف و اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این پرونده با هرگونه کوتاهی یا سهل‌انگاری احتمالی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

بر اثر حمله سگ ولگرد در شهرستان مسجدسلیمان یک کودک جان خودش را از دست داد.