ربات هوشمند «روبولگال» بهعنوان نخستین وکیل ایرانی معرفی شد؛ دستیار حقوقی دیجیتالی که علاوه بر ارائه مشاوره به مردم، میتواند یاریرسان وکلا و قضات در رسیدگی به پروندهها باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روبات وکیل ایران با عنوان «روبولگال» عصر امروز در هتل پارسیان استقلال تهران و با حضور جمعی از مسئولان قضایی و وکلا رونمایی شد.
این روبات که به دست مهدی اسماعیلی و محمد واحدی دو فعال عرصه نوآوری و فناوری کشور طراحی شده، به گفته طراحانش میتواند در گام نخست به عنوان مشاور حقوقی برای مردم و در ادامه به عنوان دستیار وکلا و قضات مورد استفاده قرار گیرد.
مهدی اسماعیلی طراح روبولگال در این مراسم گفت: این سامانه با بهرهگیری از هوش مصنوعی، بر اساس مباحث حقوقی ایران بازآموزی شده و به همین دلیل قابلیت پاسخگویی دقیق به پرسشهای حقوقی را دارد.
وی افزود: کاربران میتوانند با ضبط یا تایپ سوالات خود در کمتر از دو دقیقه پاسخ دریافت کنند و حتی امکان بارگذاری فایلهای مرتبط از طریق حافظه جانبی در این سامانه وجود دارد؛ البته استفاده از این قابلیتها منوط به صدور مجوز مراجع قضایی است.
به گفته طراح روبولگال، سادگی طراحی صفحه نخست این سامانه باعث میشود همه افراد حتی بدون سواد حقوقی بتوانند از آن بهره بگیرند.
اسماعیلی تصریح کرد: در حالی که نگاه بسیاری از دستگاههای دولتی به فناوری هنوز بسته است، این روبات میتواند در گام نخست با ارائه مشاوره حقوقی به مردم، روند رسیدگی در محاکم را تسهیل کند.