با نزدیک شدن فصل بارش، سرپرست مدیریت بحران استان از رودخانه‌های کلیدی استان بازدید و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و پرهیز از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدیخانی با اشاره به اینکه پیشگیری صحیح می‌تواند خسارات ناشی از سوانح را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، گفت: استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود رودخانه‌های فصلی، پتانسیل بالایی در زمینه وقوع سیلاب دارد و تجربیات سال‌های گذشته نیز گواه این موضوع است.

وی در ادامه، از مردم، به ویژه روستاییان و عشایر خواست تا به هشدار‌های هواشناسی در خصوص سیلاب توجه جدی داشته باشند و از برپایی کمپ و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها جداً خودداری کنند تا از بروز هرگونه حادثه ناگوار جلوگیری شود.