معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه بوم‌گردی‌های استان از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره کل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هادی قاسمی گفت: با صدور موافقت اصولی برای ۸۰ اقامتگاه بوم‌گردی تعداد این واحد‌ها در چهارمحال و بختیاری به افزون‌بر۱۰۰ مورد افزایش پیدا کرده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: با توجه به نام‌گذاری سال‌جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسعه بوم‌گردی‌های این استان در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: برای ایجاد اردوگاه‌های گردشگری در چهارمحال و بختیاری ۵۰ موافقت اصولی صادر شده است که به‌زودی با بهره‌برداری از این اردوگاه‌ها تعداد این اماکن در استان به ۷۰ مورد افزایش می‌یابد.