مرغ‌های تولیدی در بازار به قیمت‌های مختلف و بالاتر از قیمت مصوب به مردم عرضه می‌شود که سبب سردرگمی مصرف کنندگان برای خرید و تردید برای جادادن در سبد خانوار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ بازار مرغ این روز‌ها با نوسانات قیمتی همراه است و هرچند مرغ در بازاربه اندازه کافی موجود است، اما با دسته بندی‌های متفاوت و قیمت‌های مختلف به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

مردم هم از تغییرات پی درپی قیمت‌ها گلایه دارند و این وضعیت، نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین این کالای اساسی در سفره مردم ایجاد کرده است.