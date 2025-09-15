به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: برای شرکت در این رویداد دانش آموزی ۴۰ هزار دانش آموز در قالب هشت هزار تیم از شهر‌های مختلف استان شرکت کردند که پس از داوری آثار ارسالی ۴۰۰ دانش آموز به مرحله استانی راه یافتند.

حجت الاسلام مختار امیری افزود: شرکت کنندگان در مرحله استانی در قالب ۶۳ تیم با هم به رقابت پرداختند که آثار برتر برای داوری به مرحله کشوری که در فصل پاییز در تهران برگزار خواهد شد، ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: برای شرکت در مرحله کشوری لیگ جت، ۵ تیم از دانش‌آموزان دختر و ۵ تیم از دانش‌آموزان پسر از استان خوزستان به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.