معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: فرمانداران سراسر استان مکلف شده‌اند ضمن شناسایی مفاخر شهرستان‌های خود، برای آنان آیین‌های بزرگداشت برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست برنامه‌ریزی مراسم یکصدمین سالگرد نکوداشت ایرج افشار یزدی، محقق، ایران‌شناس و کتاب‌شناس برجسته کشور با هدف تدوین برنامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای معرفی این چهره ماندگار در یزد برگزار شد.

معاون استاندار در این نشست با تاکید بر نقش کلیدی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در معرفی و تبیین خدمات ایرج افشار یزدی گفت: باید از بستر فضای مجازی و ظرفیت فعالان رسانه‌ای، برای بازنمایی هرچه بهتر شخصیت و خدمات ایشان استفاده شود.

اسماعیل دهستانی با اشاره به کم‌توجهی‌های گذشته در معرفی مفاخر و فرهیختگان استان افزود: اگر نام یزد در سطح بین‌المللی شناخته شده است، بخشی مهم از این افتخار مرهون چهره‌هایی، چون افشار یزدی، فرخی یزدی و محمدعلی اسلامی ندوشن است و ما موظفیم دین خود را به این بزرگان ادا کنیم و از میراث فکری و فرهنگی آنان پاسداری نماییم.

وی ادامه داد: نسل امروز تشنه آشنایی با این بزرگان است و بر همین اساس، فرمانداران سراسر استان مکلف شده‌اند تا ضمن شناسایی مفاخر شهرستان‌های خود، برای آنها آیین‌های بزرگداشت برگزار کنند.

دهستانی با تاکید بر پژوهش‌محوری آثار و دستاورد‌های ایرج افشار یزدی خاطرنشان کرد: شهر یزد باید بیش از پیش با شخصیت و خدمات علمی این استاد برجسته آشنا شود و ان‌شاءالله آیین افتتاحیه بزرگداشت این چهره ماندگار مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.