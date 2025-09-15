نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: در دیدار با وزیر نیرو، مقرر شد با استفاده از “ماده ۲۳”، فرایند اجرای سد بورمانک پس از دو دهه به جریان افتد.

از پیگیری‌ها برای اجرای سد بورمانک تا تسریع پروژه‌های راه و مسکن و آب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: دستور مستقیم وزیر پس از پیگیری‌های مکرر صادر شد و ان‌شاءالله فرآیند مجوز‌های لازم برای احداث و تخصیص بودجه این سد انجام خواهد شد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری برای انتزاع شرکت برق منطقه‌ای استان از برق منطقه‌ای زنجان خبر داد و افزود: این موضوع برای رفع خسارات جبران‌ناپذیر به صنعت و تولید در پی قطعی‌های مکرر برق، فرار سرمایه و توقف طرح‌های توسعه‌ای استان ضروری است، چرا که استان ما خود تولیدکننده برق است.

وی همچنین به بحث تنش آبی در بخش کشاورزی و لزوم تسریع در انتقال آب از طالقان اشاره کرد که با دستور وزیر نیرو، پیشرفت خوبی داشته است.

محمدبیگی گفت: در دیداری جداگانه با وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۸۵ میلیارد تومان بودجه برای حوزه راه و شهرسازی استان اختصاص یافته است.

به گفته نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، قرارداد‌ها در حوزه راه‌ها، اختصاصاً برای استان، افزایش چشمگیری داشته تا محرومیت راه‌های روستایی کاهش یابد.

محمدبیگی افزود: علاوه بر این، صبح امروز نیز نشستی با حضور استاندار، معاون برنامه‌ریزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. در این نشست، مباحث مهمی در خصوص پروژه‌های آبرسانی، تسریع در تکمیل بیمارستان‌ها از جمله شهدای آبیک، بیمارستان روانپزشکی شهید رجایی، بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و بیمارستان‌های بویین‌زهرا و آبیک مطرح گردید.

وی اضافه کرد: همچنین پیگیری تکمیل شبکه‌های آبیاری، بودجه راه‌ها و راه‌آهن استان و افزایش بودجه کلی استان در دستور کار قرار گرفت.