از پیگیریها برای اجرای سد بورمانک تا تسریع پروژههای راه و مسکن و آب
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: در دیدار با وزیر نیرو، مقرر شد با استفاده از “ماده ۲۳”، فرایند اجرای سد بورمانک پس از دو دهه به جریان افتد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: دستور مستقیم وزیر پس از پیگیریهای مکرر صادر شد و انشاءالله فرآیند مجوزهای لازم برای احداث و تخصیص بودجه این سد انجام خواهد شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری برای انتزاع شرکت برق منطقهای استان از برق منطقهای زنجان خبر داد و افزود: این موضوع برای رفع خسارات جبرانناپذیر به صنعت و تولید در پی قطعیهای مکرر برق، فرار سرمایه و توقف طرحهای توسعهای استان ضروری است، چرا که استان ما خود تولیدکننده برق است.
وی همچنین به بحث تنش آبی در بخش کشاورزی و لزوم تسریع در انتقال آب از طالقان اشاره کرد که با دستور وزیر نیرو، پیشرفت خوبی داشته است.
محمدبیگی گفت: در دیداری جداگانه با وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۸۵ میلیارد تومان بودجه برای حوزه راه و شهرسازی استان اختصاص یافته است.
به گفته نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، قراردادها در حوزه راهها، اختصاصاً برای استان، افزایش چشمگیری داشته تا محرومیت راههای روستایی کاهش یابد.
محمدبیگی افزود: علاوه بر این، صبح امروز نیز نشستی با حضور استاندار، معاون برنامهریزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. در این نشست، مباحث مهمی در خصوص پروژههای آبرسانی، تسریع در تکمیل بیمارستانها از جمله شهدای آبیک، بیمارستان روانپزشکی شهید رجایی، بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و بیمارستانهای بویینزهرا و آبیک مطرح گردید.
وی اضافه کرد: همچنین پیگیری تکمیل شبکههای آبیاری، بودجه راهها و راهآهن استان و افزایش بودجه کلی استان در دستور کار قرار گرفت.