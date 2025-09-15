طرح آموزش و توانمندسازی محیط زیستی مدیران و مراقبان سلامت مدارس ابتدایی در دورود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،طرح آموزش و توانمندسازی محیط زیستی مدیران و مراقبان سلامت مدارس ابتدایی با هدف ترویج فرهنگ همگانی حفاظت و صیانت از محیط زیست در شهرستان دورود با شرکت ۵۰ نفر از فرهنگیان برگزار شد.

بالا بردن سطح آموزش زیست محیطی مدیران و مراقبان سلامت و آموزش این سرفصل ها به خانواده ها ها و دانش آموزان ازجمله اهداف دوره آموزشی و توانمند سازی زیست محیطی در دورود است.