پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی دبیرکل حزبالله گفت : موضوع سلاح در چارچوب دیکتههای خارجی مطرح میشود که ۹۹ درصد این دیکتهها تحت عنوان «انحصار سلاح» تدوین شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «حسن الخلیل» معاون سیاسی دبیرکل حزبالله اظهار داشت این موضوع به وضوح با آنچه در سخنرانی افتتاحیه و بیانیه وزارتی آمده، در تضاد است و لبنان در مورد معیشت مردم، پرونده بازسازی و حتی بودجه ارتش لبنان، مورد باجگیری آشکار خارجی قرار گرفته است.
حسن الخلیل توضیح داد: بزرگترین رنجی که لبنان امروز متحمل میشود، این است که برخی از مقامات کلیدی به تمام معنا تحت قیمومیت کامل هستند.
وی خاطرنشان کرد: دولتهای متوالی از سال ۱۹۹۰ توافقنامه طائف را اجرا کردهاند، اما برخی از طرفها امروز طائف را نقض میکنند و آن را مطابق با منافع خود تفسیر میکنند.
وی تأکید کرد: آتشبس اخیر نتیجه درگیری بین دولت و طرفهایی بود که دیکتهها را به آن تحمیل کردند، و مقاومت موضع قاطع و روشنی دارد مبنی بر اینکه این موضوع قابل بحث نیست و به دلیل اینکه در خدمت منافع دشمن است، محقق نخواهد شد.
حسن الخلیل خاطرنشان کرد مقاومت همچنین بر پایه محکمی متکی است که با حمایت گسترده مردمی خانوادههای شهدا و عموم مردم نشان داده میشود.