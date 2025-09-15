به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «حسن الخلیل» معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله اظهار داشت این موضوع به وضوح با آنچه در سخنرانی افتتاحیه و بیانیه وزارتی آمده، در تضاد است و لبنان در مورد معیشت مردم، پرونده بازسازی و حتی بودجه ارتش لبنان، مورد باج‌گیری آشکار خارجی قرار گرفته است.

حسن الخلیل توضیح داد: بزرگترین رنجی که لبنان امروز متحمل می‌شود، این است که برخی از مقامات کلیدی به تمام معنا تحت قیمومیت کامل هستند.

وی خاطرنشان کرد: دولت‌های متوالی از سال ۱۹۹۰ توافقنامه طائف را اجرا کرده‌اند، اما برخی از طرف‌ها امروز طائف را نقض می‌کنند و آن را مطابق با منافع خود تفسیر می‌کنند.

وی تأکید کرد: آتش‌بس اخیر نتیجه‌ درگیری بین دولت و طرف‌هایی بود که دیکته‌ها را به آن تحمیل کردند، و مقاومت موضع قاطع و روشنی دارد مبنی بر اینکه این موضوع قابل بحث نیست و به دلیل اینکه در خدمت منافع دشمن است، محقق نخواهد شد.

حسن الخلیل خاطرنشان کرد مقاومت همچنین بر پایه محکمی متکی است که با حمایت گسترده مردمی خانواده‌های شهدا و عموم مردم نشان داده می‌شود.