محمد نخودی جوییاری در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با شکست حریف آذربایجانی در دیدار رده‌بندی به مدال برنز دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد نخودی جوییاری در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب موفق شد مدال برنز وزن ۷۹ کیلوگرم را از آن خود کند.

نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم میشل لابرویلا از پورتوریکو را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با برتری ۲ بر ۱ برابر واسیلی میخایلوف از اوکراین راهی نیمه‌نهایی شد.

ملی‌پوش مازندرانی کشتی آزاد در نیمه‌نهایی با نتیجه ۸ بر ۳ مغلوب گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی در این مبارزه با نتیجه ۴ بر ۲ جبرئیل گادجیف از آذربایجان را پشت سر گذاشت و بر سکوی سوم جهان ایستاد.

این مسابقات در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.