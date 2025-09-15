تیم‌های شاهین خشکبیجار در بندر انزلی و پدیده گلشن انزلی در بندر ترکمن، رقیبان خود را در چهارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور شکست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور تیم شاهین خشکبیجار در مجموعه ورزش‌های ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف مسینا مشهد رفت که با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود را شکست داد.

در دیگر دیدار در بندر ترکمن نیز ، تیم پدیده گلشن انزلی با نتیجه ۴ بر ۲ پیشتازان بندر ترکمن را از پیش رو برداشت.

رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌گردد.