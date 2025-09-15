ششمین دوره رقابت‌های کبدی ساحلی دسته جات آزاد گیلان با معرفی تیم‌های اول و دوم و ۲ تیم در جایگاه سوم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در این مسابقات ۷ تیم از شهر‌های گیلان در زمین ساحلی بوستان ملت شهر رشت با هم رقابت کردند که در بازی فینال، باشگاه تختی رشت، ۲۱ بر ۱۹ عقاب تالش را شکست داد و قهرمان شد.

در دیدار رده بندی نیز باشگاه تختی رشت با نتیجه ۳۱ بر ۲۱ المپیک گیلان را شکست داد و عقاب تالش هم با نتیجه ۳۰ بر ۲۰ راهنما محله تالش را پشت سر گذاشت و بر این اساس تیم‌های المپیک گیلان و راهنما محله تالش به مقام سوم مشترک دست یافتند.