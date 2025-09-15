معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد: از ۲۹ هزارمیلیاردتومان اعتبار مصوب سفر استانی دولت وفاق ملی به خوزستان، تاکنون حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان خوزستان که بهمن ماه ۱۴۰۳ انجام شد، اظهارکرد: رئیس‌جمهور پزشکیان با مردم صادق است و بر اساس این صداقت با مردم رفتار می‌کند، در نتیجه ما نیز باید صادقانه کار کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر بازدید میدانی مدیران از دستگا‌ه ها‌ی زیرنظر خود تاکید کرد و گفت: مدیران با این قبیل اقدامات می‌توانند به آمار دقیقی دست پیدا کنند و از انجام کار‌ها به صورت دقیق با خبر شوند.

قائم‌پناه همچنین اظهار کرد: به منظور اینکه بتوانیم پیگیری‌ها را درست و به صورت دقیق انجام بدهیم، باید اطلاعات دقیق و با دقت تنظیم شده به دست ما برسد.

وی در ادامه گفت: در مرحله اول باید بررسی شود که آیا دستگاه‌ها اعتبارات مشخص شده را پرداخت کردند یا خیر و سپس این موضوع پیگیری شود که پروژه‌ها و طرح‌ها تا چه اندازه پیشرفت کردند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید در استان جلسات برگزار بشود و مصوبات خوانده و پیگیری شود که چه میزان از مصوبه پرداخت شده؛ پس از این موضوع مسئولان باید در جلسه پیگیری کنند که اگر هزینه‌ای تخصیص شده و پرداخت نشده علتش چیست.

قائم‌پناه تاکید کرد که نظارت و پیگیری مصوبات سفر از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در ادامه گفت: از استاندار درخواست می‌کنم تا مشابه چنین جلساتی را تشکیل بدهد و این مسائل را پیگیری کنند تا اشراف کامل داشته باشند. باید مشخص بشود که کدام دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دادند و کدام دستگاه‌ها در انجام وظایف محول شده کوتاهی کردند. استاندار نماینده دولت است و همه دستگاه‌های مکلف هستند تا پاسخگوی استاندار باشند. همه باید طبق برنامه‌ریزی پیش برویم.

وی تصریح کرد: باید کسانی که تعهدی را می‌دهند پای تعهد خود بمانند. بودجه سازمان مدیریت به خوبی تخصیص داده شده است جای قدردانی و تشکر دارد. از ۲۹ هزار میلیارد تومانی که در این سفر اختصاص داده شده است تقریبا ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است که تا حدودی قابل قبول است و امیدواریم از اینجا به بعد را هم بتوانیم به درستی پرداخت کنیم. تحقق این مصوبات برای سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است و باید در طول سه سال باید این ۲۹ هزلر میلیارد تومان را اختصاص دهیم.

قائم‌پناه گفت: خوشبختانه در قسمت فرصت‌های شغلی خوب عمل شده. درخواست میکنم که مسئولان خسته نشوند در رسیدن به اهداف تمام تلاششان را بکنند. استان خوزستان ظرفیت بالایی دارد و نبایدچهره محرومی داشته باشد.

در این جلسه همچنین نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف‌گزارشی از انجام وظایف خود در پی این سفر ارائه دادند.