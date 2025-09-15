پخش زنده
امروز: -
فعالیت موسسات و مراکز حوزوی با حضور اساتید، طلاب و پژوهشگران اصفهانی در قم گامی مهم برای معرفی میراث مکتوب و حفظ و نشر آثار علمی شیعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حوزه علمیه اصفهان یکی از قدیمیترین و بزرگترین حوزههای علمیه در ایران است که حضور اساتید، طلاب و پژوهشگران از اصفهانی درحوزهٔ علمیهٔ قم که خود یکی از بزرگترین ومهمترین حوزههای علمیه شیعیان است مایه برکت و گسترش آموزه ها و معارف اسلامی است.
در قالب سومین رویداد ملی، ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه، رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران نامگذاری شده است.