فعالیت موسسات و مراکز حوزوی با حضور اساتید، طلاب و پژوهشگران اصفهانی در قم گامی مهم برای معرفی میراث مکتوب و حفظ و نشر آثار علمی شیعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حوزه علمیه اصفهان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین حوزه‌های علمیه در ایران است که حضور اساتید، طلاب و پژوهشگران از اصفهانی درحوزهٔ علمیهٔ قم که خود یکی از بزرگ‌ترین ومهم‌ترین حوزه‌های علمیه شیعیان است مایه برکت و گسترش آموزه ها و معارف اسلامی است.

در قالب سومین رویداد ملی، ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه، رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران نامگذاری شده است.

شناخت متقابل مردم استان‌ها از یکدیگر می‌تواند به وحدت ملی، انسجام اجتماعی و درک متقابل کمک شایانی کند؛ در همین راستا، این برنامه فرصتی ارزشمند است تا در طول یک هفته، با تدوین، طراحی و اجرای مناسب، بتواند همبستگی ملی را ارتقا دهد؛ موضوعی که اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.