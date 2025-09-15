آغاز تمرینات تیمهای پاراوزنه برداری بانوان از ۲۷ شهریور
اردوی تیمهای ملی پاراوزنه برداری جوانان و بزرگسالان بانوان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفتمین مرحله اردوی تیم ملی پاراوزنهبرداری بانوان در راستای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مصر و یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم پاراوزنهبرداری جوانان بانوان در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات از بیست و هفتم شهریور تا دوازدهم مهر در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
در بخش بزرگسالان؛ نیکو روزبهانی (البرز)، سمانه هدی آق قلعه (اردبیل)، فاطمه انصاری (بوشهر)، زهرا آقایی سامانی (چهارمحال و بختیاری)، عطیه سادات حسینی (قزوین)، حدیث بیت الهی (کرمان) و مهدیه محمدیان (یزد) و در بخش جوانان فاطمه ایمانی (البرز)، زهرا پولادی، مهدیه احسانی، سمانه صادقی (خراسان رضوی)، مهدیه محمدی (قزوین)، الناز متقی (کرمان)، نیایش سلیمی (هرمزگان) زیر نظر معصومه بابایی سرمربی تیم ملی به تمرین میپردازند.
سیده مریم حسینی مربی بزرگسالان و صائبه عباس زاده مربی جوانان هستند که در کادر فنی تیمهای ملی به آماده سازی ملی پوشان کمک میکنند.
در این اردو محبوبه روزبهانی به عنوان مربی فرهنگی حضور دارد.
سرپرستی این اردو برعهده مرضیه بابایی است.