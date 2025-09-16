به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: از ۲۱۶ میلیارد تومان سهمیه ابلاغی گیلان برای توسعه کشاورزی ماشینی، تاکنون ۴۸ درصد در قالب تسهیلات برای خرید ماشین آلات کشاورزی با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی استان از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.

وی افزود: شهرستان‌های صومعه‌سرا، رشت و شفت بالاترین رتبه جذب این اعتبارات را در گیلان به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به کاهش مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات از ۵ به ۴ سال و در نظر گرفتن تراز مالی بانک‌ها برای پرداخت به عنوان مشکلات پرداخت این تسهیلات، گفت: با برنامه ریزی‌ها و پیگیری‌های مکرر، گیلان توانست مقام نخست را در جذب این تسهیلات در کشور کسب کند.

صالح محمدی با تاکید بر لزوم تقویت ناوگان ماشین آلات کشاورزی گیلان برای کشت و زرع برنج، افزود: در حال حاضر ۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه تراکتور، ۹ هزار دستگاه نشاکار و ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه کمباین برداشت برنج در استان داریم.

وی ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در گیلان را ۲ و ۵۷ صدم اسب بخار در هر هکتار دانست و گفت: با توجه به اینکه برنج محصول استراتژیک گیلان محسوب می‌شود، کشاورزان می‌توانند با ثبت نام در سامانه سیتا و تهیه پیش فاکتور از فروشگاه‌های مجاز، ماشین آلات مورد نیاز خود مانند تراکتور، تیلر، نشاکار، وجین‌کن، ژنراتور، سرشاخه کن، سمپاش و ... را تهیه کنند.