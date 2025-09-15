سرویس‌ دهی رایگان اتوبوسرانی در روز قم

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت: با تصمیم مدیریت شهری و تصویب شورای اسلامی شهر قم، تمامی خطوط اتوبوسرانی در روز قم ،رایگان به همشهریان و زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد.