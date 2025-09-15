سرویس دهی رایگان اتوبوسرانی در روز قم
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت: با تصمیم مدیریت شهری و تصویب شورای اسلامی شهر قم، تمامی خطوط اتوبوسرانی در روز قم ،رایگان به همشهریان و زائران خدماترسانی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
علی نیک با اشاره به فرارسیدن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به شهر مقدس قم، گفت: این روز، یکی از روزهای باشکوه و پرافتخار برای مردم قم است و ورود حضرت معصومه (س) هویت دینی و فرهنگی ویژهای به شهر قم بخشید که همواره مایه مباهات مردم این دیار بوده است.
وی افزود: سازمان اتوبوسرانی قم با تأکید مدیریت شهری و با هدف تسهیل در تردد شهروندان و زائران، برنامهریزی ویژهای برای ارائه خدمت در این روز انجام داده و تمام ناوگان خود را با ظرفیت کامل به کار خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قم، روز قم سرویسدهی کلیه خطوط اتوبوسرانی رایگان خواهد بود و همه شهروندان میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
ناوگان اتوبوسرانی از ساعت ۵:۳۰ صبح تا حدود ساعت ۲۳ در خطوط اصلی فعالیت میکند.