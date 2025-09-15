به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امشب در زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. نخودی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۳ مغلوب گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ از سد جبرئیل گادجیف از آذربایجان گذشت و به مدال برنز دست یافت.