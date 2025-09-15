به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم آکادمی تخصصی رباتیک روبوتیکس کیش در دوازدهمین دوره مسابقات کشوری با کسب عناوین برتر، توانمندی و خلاقیت نوجوانان کیش را در عرصه علم و فناوری به نمایش گذاشت.

در این رقابت‌ها، داریوش اکبری نماینده کیش با درخشش در لیگ طراحی و ساخت ماشین سرعتی عنوان نخست کشوری را کسب کرد.

اعضای تیم رباتیک کیش نیز در لیگ‌های مختلف با ارائه طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه، عملکرد قابل‌توجهی داشتند و از سوی هیئت داوران تقدیر شدند.

دوازدهمین دوره مسابقات کشوری ربوتیکس ایران با حضور نوجوانان سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.

مسابقات کشوری ربوتیکس ایران رویداد‌ علمی، فناورانه است و هر سال در دو بخش دانش‌آموزی و آزاد برگزار می‌شود.

لیگ‌های ربوریس، فوتبالیست، جنگجو، کاوشگر، ربات انباردار، طراحی و ساخت ماشین مسابقه و بخش اختراعات و ابتکارات از بخش های این دوره از مسابقات بود.