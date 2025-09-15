پخش زنده
داریوش اکبری نشان طلای مسابقات کشوری رباتیک ربوتیکس ایران به میزبانی اصفهان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم آکادمی تخصصی رباتیک روبوتیکس کیش در دوازدهمین دوره مسابقات کشوری با کسب عناوین برتر، توانمندی و خلاقیت نوجوانان کیش را در عرصه علم و فناوری به نمایش گذاشت.
در این رقابتها، داریوش اکبری نماینده کیش با درخشش در لیگ طراحی و ساخت ماشین سرعتی عنوان نخست کشوری را کسب کرد.
اعضای تیم رباتیک کیش نیز در لیگهای مختلف با ارائه طرحها و ایدههای خلاقانه، عملکرد قابلتوجهی داشتند و از سوی هیئت داوران تقدیر شدند.
دوازدهمین دوره مسابقات کشوری ربوتیکس ایران با حضور نوجوانان سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.
مسابقات کشوری ربوتیکس ایران رویداد علمی، فناورانه است و هر سال در دو بخش دانشآموزی و آزاد برگزار میشود.
لیگهای ربوریس، فوتبالیست، جنگجو، کاوشگر، ربات انباردار، طراحی و ساخت ماشین مسابقه و بخش اختراعات و ابتکارات از بخش های این دوره از مسابقات بود.