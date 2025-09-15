به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امشب در زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. فیروزپور در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مقابل کامیل کوروگلیف از قزاقستان به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.