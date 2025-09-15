پخش زنده
کاروان نمادین ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم صبح فردا سهشنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۸ صبح از چهارراه معصومیه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه (س) به شهر مقدس قم طبق سالهای گذشته کاروان شادی با حضور باشکوه مردم، خادمان آستان و همراهی، مساعدت و مشارکت تمامی دستگاههای استانی قم برپا خواهد شد.
کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم صبح سهشنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۸ صبح از چهارراه معصومیه، میدان شهید سعیدی، سه راه خورشید، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار، میدان آستانه به سمت حرممطهر حضرت فاطمه معصومه (صحن امام رضا علیهالسلام) برپا میشود.
این آیین همه ساله با هدف بازآفرینی فضای تاریخی و فرهنگی ورود حضرت معصومه (س) به قم و پاسداشت جایگاه ایشان در هویت مذهبی و اجتماعی این شهر برگزار میشود.