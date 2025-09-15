وزیر جهاد کشاورزی، از آمادگی ایران برای تهاتر کالا با پاکستان و صادرات تراکتور‌های ایرانی به این کشور خبر داد.

تهاتر کالا و صادرات تراکتور؛ گام تازه در روابط ایران و پاکستان

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در دیدار با وزیر بازرگانی پاکستان، ضمن خیرمقدم به وی و تسلیت به مردم پاکستان به دلیل جان‌باختن شماری از شهروندان این کشور در حادثه سیل اخیر، بر توسعه همکاری‌های دو کشور ایران و پاکستان تأکید کرد.

وی با قدردانی از اهتمام آقای کمالخان در برگزاری کمیسیون مشترک در تهران، ابراز امیدواری کرد نشست‌ها و اسناد همکاری امضا شده به گسترش روابط دو کشور دوست و برادر کمک کند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مواضع قاطع و برادرانه جمهوری اسلامی پاکستان در حمایت از ملت فلسطین در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود اجلاس سران کشورهای اسلامی در دوحه گامی مهم در مهار اقدامات رژیم صهیونیستی باشد.

نوری با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به پاکستان و استقبال گرم دولت و ملت پاکستان از این سفر، آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و افزود: سفر امروز شما و برگزاری کمیسیون مشترک تکمیل‌کننده روند توسعه همکاری‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه جمعیت بیش از ۳۰۰ میلیون نفری ایران و پاکستان ظرفیت بزرگی برای همکاری به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی دارد، گفت: حجم مبادلات کشاورزی دو کشور اکنون حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و هدف‌گذاری مشترک رسیدن به ۳ میلیارد دلار است.

وزیر جهاد کشاورزی یکی از اقدامات مهم در این زمینه را فراهم شدن امکان صادرات سالانه ۳۰۰ هزار رأس دام زنده از پاکستان دانست و گفت: ایران آماده است خرید ذرت خود از پاکستان را افزایش دهد و واردات برنج را به این کشور متمرکز کند.

وی همچنین بر آمادگی ایران برای تهاتر کالا در مقابل واردات از پاکستان، صادرات تراکتور ایرانی به این کشور و لزوم تجهیز و تقویت سامانه‌های مرزی به‌منظور توسعه مبادلات تأکید کرد.

نوری با استقبال از پیشنهاد پاکستان برای لحاظ کردن بنگلادش در مراودات تجاری، اظهار داشت: ایران آماده است بخشی از محصولات کشاورزی خود را از طریق پاکستان به بنگلادش صادر کند. همچنین با توجه به روابط نزدیک ایران با ترکیه، می‌توانیم تسهیل‌گر همکاری‌های پاکستان با این کشور نیز باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان اعلام کرد یکی از معاونان این وزارتخانه طی دو هفته آینده به پاکستان سفر خواهد کرد و در جریان این سفر دیداری نیز با رئیس کمیسیون تجارت دو کشور خواهد داشت.

وزیر بازرگانی پاکستان: کمیسیون مشترک ایران و پاکستان فرصتی بی‌نظیر برای توسعه همکاری‌هاست

جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان نیز با قدردانی از همراهی طرف ایرانی در توسعه روابط دو کشور، بر اهمیت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان تأکید کرد.

وزیر بازرگانی پاکستان افزود: سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد پیام روشنی از نزدیکی و همکاری‌های بیشتر دو کشور داشت و سفر امروز من نیز در راستای همان مذاکرات انجام شده است.

کمال خان با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی پس از سال‌ها وقفه، این رویداد را فرصتی بی‌نظیر خواند و گفت: ۱۷ پروتکل همکاری در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و سایر حوزه‌ها آماده امضاست و فردا پس از امضای این اسناد می‌توانیم گام‌های محکم‌تری در مسیر توسعه روابط برداریم.

وزیر بازرگانی پاکستان با بیان اینکه ظرفیت‌های همکاری دو کشور هنوز به طور کامل کشف نشده است، از برگزاری نمایشگاه اکسپو کشاورزی در نوامبر ۲۰۲۵ در کراچی خبر داد و گفت: موضوع امنیت غذایی امروز در جهان اهمیت ویژه‌ای دارد و پاکستان و بنگلادش با جمعیتی حدود ۶۰۰ میلیون نفر فرصت بزرگی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری هستند.



وی از پیشرفت‌های پاکستان در حوزه بذر خبر داد و خواستار همکاری مشترک با ایران در این زمینه شد و افزود: در حوزه صادرات ذرت نیز با توجه به مرز مشترک و فاصله نزدیک، همکاری‌های دو کشور می‌تواند با صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل و نقل ادامه‌دار و سودمند باشد.