به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۳ و ۲۴ شهریور در زاگرب کرواسی برگزار شد و در پایان نمایندگان کشورمان؛ محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مؤمنی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف کره شمالی، مومنی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۲ بر ۱ گئورگی الباکیدزه از گرجستان را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. امامی در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب تیموراز سالکازانوف از اسلواکی شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. نخودی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۳ مغلوب گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ از سد جبرئیل گادجیف از آذربایجان گذشت و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. فیروزپور در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مقابل کامیل کوروگلیف از قزاقستان به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

در پایان مسابقات ۴ وزن نخست نیز تیم ایران توسط امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم به مدال نقره و کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال برنز دست یافته بود.

رده بندی انفرادی ۴ وزن دوم به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- چونگ سونگ هان (کره شمالی) ۲- بکزات آلماز اولو (قرقیزستان) ۳- غلام جان عبداله یف (ازبکستان) و آرسن هاروتونیان (ارمنستان) ... ۱۷- علی مومنی (ایران)

۷۴ کیلوگرم: ۱- کوتا تاکاهاشی (ژاپن) ۲- چرمن والیف (آلبانی) ۳- تیموراز سالکازانوف (اسلواکی) و زائوربک سیداکوف (روسیه) ۵- یونس امامی

۷۹ کیلوگرم: ۱- گئورگیوس کوگیومتسیدیس (یونان) ۲- لوی هاینس (آمریکا) ۳- محمد نخودی (ایران) و خیدیر سیف الدین اف (بحرین)

۹۲ کیلوگرم: ۱- ترنت هایدلی (آمریکا) ۲- امان اله گادجی ماگمدوف (روسیه) ۳- امیرحسین فیروزپور (ایران) و عثمان نورماگمدوف (آذربایجان)

در رده بندی تیمی پس از برگزاری مسابقات ۸ وزن، تیم ایران با ۱۰۰ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های آمریکا با ۹۴ امتیاز و آذربایجان با ۸۳ امتیاز دوم و سوم هستند.

در حالی‌که فردا شب رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم در دیدار فینال برای کسب مدال طلا به مصاف حریفان خود می‌روند، با توجه به حداقل امتیازات قطعی این دو کشتی‌گیر، قهرمانی ایران پیش از پایان مسابقات مسجل شد.