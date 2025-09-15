پخش زنده
رئیس جمهور پس از شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر و دیدار با سران برخی کشورهای شرکت کننده در این نشست، دقایقی قبل عازم کشورمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان که صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به منظور شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب به دوحه قطر سفر کرده بود، پس از شرکت در این نشست و تشریح مواضع و دیدگاههای کشورمان، دقایقی قبل این کشور را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.
رئیس جمهور در حاشیه این نشست با روسای جمهوری مصر، لبنان، تاجیکستان، نخست وزیر پاکستان و ولیعهد پادشاهی سعودی نیز دیدار و گفتوگو کرد.