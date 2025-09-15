فرمانده انتظامی سقز از درگیری مسلحانه در معدن طلای این شهرستان خبر داد و گفت: در این درگیری یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ محمد صادق پیروزی در تشریح این خبر بیان داشت: برابر اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر درگیری با سلاح در معدن طلای روستای قلقله سقز، بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در این درگیری ۲ نفر از عوامل معدن با سلاح گرم به سمت افرادی تیراندازی کردند.

فرمانده انتظامی سقز اظهار کرد: در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد و سه نفر دیگر هم مصدوم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سقز از پیگیریِ سریع حادثه توسط پلیس خبر داد و گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و در این رابطه پلیس برابر قانون قاطعانه با مخلان آسایش مردم برخورد می‌کند.

گفتنی است تعدادی از اهالی روستای پیر عمران در نزدیکی معدن طلای قلقله با حضور در محل کارخانه خواستار طرح مشکلات بوجود آمده ناشی این معدن با مسولان آن بوده اند که با اعضای حفاظت خصوصی معدن درگیر می شوند .

در این حادثه فردی به نام محمد رشیدی جان خود را از دست داد.

هیمن ، رامیار ، محمد امین نیز سه نفر زخمی شده در این حادثه هستند.