پیام تبریک وزیر ورزش درپی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جهان
احمد دنیامالی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در زاگرب کرواسی رقم خورد، تجلی دوباره عزت، اقتدار و افتخار کشتی ایران بود؛ لحظهای تاریخی که پس از ۱۲ سال انتظار، فرزندان دلیر این سرزمین با غیرت و توانمندی، پرچم ایران را پیش از پایان رقابتها بر فراز قله جهان به اهتزاز درآوردند و قهرمانی زودهنگام را برای کشور به ارمغان آوردند.
کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، برگ زرینی دیگر بر تاریخ پرافتخار ورزش ایران افزود و نشان داد که نسل تازه کشتیگیران با ایمان، تلاش و اراده میتوانند همچون بزرگان گذشته، نام ایران را در سپهر ورزش جهان جاودانه سازند.
در این مسیر درخشان، یاد قهرمانان و پیشکسوتانی را گرامی میدارم که سالها با فداکاری و افتخار، تاریخ کشتی ایران را در میادین جهانی نگاشتند و میراثی ماندگار از عزت و اقتدار بر جای گذاشتند.
این موفقیت بزرگ را به ملت شریف ایران، قهرمانان سرافراز تیم ملی، کادر فنی و مربیان پرتلاش و همچنین مسئولان فدراسیون کشتی که با تدبیر و پشتکار زمینه این افتخار را فراهم ساختند، صمیمانه تبریک عرض میکنم.
در عین حال، با امید و اطمینان، برای دو قهرمان شایسته کشورمان، رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا که فردا شب در فینال اوزان خود به میدان میروند، آرزوی موفقیت دارم و یقین دارم بار دیگر شاهد درخشش پرچم ایران خواهیم بود.
این قهرمانی زودهنگام، نشاطی فراگیر در دلهای مردم آفرید و الهامبخش نسلهای آینده شد تا با انگیزهای تازه راه پرافتخار کشتی ایران را ادامه دهند.