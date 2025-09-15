پخش زنده
سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: ۵۱ واحد آموزشی در کیش و هندورابی آماده شروع سال تحصیلی جدید دانش آموزان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس افروخته در برنامه تلویزیونی بازتاب، با اشاره به اجرای پروژه مهر آموزش و پرورش در کشور، گفت: زیباسازی فضاهای آموزشی و ساماندهی نیروهای انسانی، برنامهریزی آموزشی و تجهیز فضاهای آموزشی از بخشهای پروژه مهر است.
سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: در بحث زیباسازی و بهسازی مدارس با هدف ایجاد نشاط و زیباسازی فضاهای آموزشی امسال سازمان منطقه آزاد کیش اقدامات مطلوبی را انجام داده است.
عباس افروخته افزود: ۵۰ واحد آموزشی در کیش و یک واحد آموزشی در جزیره هندورابی برای آغاز سال تحصیلی آماده پذیرایی از دانش آموزان هستند.
او افزود: در حدود ۳۷۰ کلاس درس و تراکم در دوره ابتدایی ۲۶ و ۹ دهم و در دوره متوسطه اول ۳۰ و ۶۷ صدم و در دوره متوسطه دوم شاخه نظری ۲۴ و ۲ دهم و فنی و حرفهای و کارودانش ۳۰ و ۳ دهم تراکم دانش آموزان ثبت شده است.
افروخته، گفت: این آمار نشان دهنده گرایش و علاقه دانش آموزان ورود به هنرستان و آشنایی با رشتههای عملی است.
او افزود: دو هنرستان فنی و دو هنرستان کار و دانش در کیش فعالیت میکنند.
سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: رشتههای دریا محور و هتلداری باید در هنرستانهای کیش ایجاد شود.